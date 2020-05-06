«РЖД-Медицина» и «Соцмедика» запустили онлайн-скрининг на COVID-19

Сеть здравоохранения «РЖД-Медицина» и АО «Соцмедика» (резидент инновационного центра Сколково) запустили онлайн-скрининг на определение рисков заражения или наличия коронавирусной инфекции.

С помощью системы создатели проекта хотят выявить основные группы риска, которым необходимо первоочередное внимание врачей. С момента запуска сервиса проведено более 8500 онлайн-тестирований.

Так, выяснилось, что вероятность наличия коронавирусной инфекции есть у 10,9%, а вероятность наличия тяжелых легочных осложнений у 7,3% опрошенных. Если говорить про риски будущего развития заболеваний, то статистика следующая: риск развития коронавирусной инфекции есть у 16,7%, а риск развития тяжелых легочных осложнений в случае заражения у 21,8% респондентов.

При помощи анкетирования система собирает данные о пользователе: симптомы, хронические заболевания, половозрастные особенности пользователя, а также внешние факторы риска и эпидемиологическое состояние региона.

Результат пользователь видит в виде оценки вероятности заболевания в процентном выражении. На основании полученных данных система предоставляет актуальный перечень рекомендаций по проведению лечебно-профилактических мероприятий, а также о необходимости получения плановой или скорой медицинской помощи. В случае выявления высокого риска или диагностирования заболевания пользователь сможет получить телемедицинскую консультацию врача-специалиста.