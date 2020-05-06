Роспотребнадзор предложил поэтапный план снятия ограничений. В Москве с 12 мая заработают промышленные предприятия

Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказала на совещании с президентом России Владимиром Путиным глава Роспотребнадзора Анна Попова, ограничения предлагают снимать в три этапа.

Первый этап предусматривает возможность прогулок с детьми и занятия спортом на улице, начало работы объектов торговли с соблюдением дистанции. На втором этапе будут допускаться прогулки на улице с членами семьи, начнут работу образовательные организации и точки торговли большей площади с ограничением числа обслуживаемых посетителей. На третьем этапе откроют парки, гостиницы и предприятия общественного питания — при условии соблюдения дистанции.

Решение по снятию ограничений будут самостоятельно принимать главы регионов. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин уже заявил, что со следующей недели в столице разрешат работу всех промышленных и строительных предприятий. При этом режим самоизоляции в столице после 12 мая ослаблен не будет. Глава города добавил, что предприятия сферы услуг могут спровоцировать рост заболевания Сovid-19, поэтому ограничения по ним должны оставаться жесткими.

Напомним, из-за распространения коронавирусной инфекции в стране действует режим самоизоляции. В столице ограничения продлены до 11 мая включительно: помимо получения пропусков для поездок на транспорте, граждан обязали оставаться дома и покидать жилище только в случае крайней необходимости.