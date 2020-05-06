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6 мая, 18:00

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Глава Минкульта Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Общество

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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом. Об этом РБК сообщила ее пресс-секретарь Анна Усачева.

«Результаты теста на COVID положительные, министр уже продолжительное время находится дома, проводит рабочие совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах в онлайн форматах. Болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речи не идет», — рассказала она. Исполняющим обязанности главы Минкульта стал первый заместитель министра Сергей Обрывалин.  

Любимова стала третьми членом российского правительства с подтвержденным коронавирусом. Ранее COVID-19 заболели глава Минстроя Владимир Якушев и премьер Михаил Мишустин. Исполняющим обязанности министра строительства стал замруководителя министерства Никита Стасишин, главы кабмина — первый вице-премьер Андрей Белоусов. 

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Теги:
em, министры, россия, коронавирус
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