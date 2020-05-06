Главный врач Троице-Сергиевой лавры скончался от вызванных коронавирусом осложнений 

Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом говорится на сайте монастыря.

«Смертоносное поветрие 2020 года не обошло стороной отца Тихона. Он был призван дать ответ пред Господом в день памяти великомученика Георгия Победоносца, 6 мая», — уточнили в лавре.

Игумену Тихону было 66 лет, в 1996 он был принят послушником в Троице-Сергиеву лавру, а уже через год его постригли в монахи. До того, как уйти в монастырь, будущий игумен получил образование в Алтайском государственном медицинском университете и несколько лет работал врачом, в том числе, в Центральной клинической больнице восстановительного лечения при ФМБА России. В лавре он продолжил лечить заболевших монахов и учащихся академии.

Сейчас один из крупнейший российских монастырей закрыт на карантин. По словам насельника Лавры епископа Питирима (Творогова), в монастыре коронавирусом заразились как пожилые монахи, так и студенты духовной академии, также проживающие на территории монастыря.