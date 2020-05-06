ФСИН сообщила о пропаже заключенного, который ранее жаловался на пытки 

В Красноярском крае из больницы города Ачинска пропал заключенный Михаил Голиков, который ранее жаловался на избиения сотрудниками ФСИН. Об этом сообщает пресс-служба управления службы по региону.

В региональном управлении считают, что осужденный покинул больницу самостоятельно после полуночи. Сейчас Голикова, который был ранее госпитализирован в медучреждение, разыскивают, его телефон пока недоступен, в регионе правоохранители расклеивают ориентировки с его фотографией и описанием.

Голиков был осужден на 20 лет лишения свободы за разбой, убийство и умышленное повреждением чужого имущества, однако в прошлом году суд смягчил ему наказание на последние пять лет и назначил ему принудительные работы. Прошлым летом мужчина пожаловался на насилие со стороны сотрудников ФСИН: по его словам, его избили после того, как он отказался дать показания на начальника колонии.

Врачи действительно зафиксировали у Голикова ушибы мягких тканей лица и живота, однако во ФСИН опровергали заявления заключенного и утверждали, что он сам ударился, упав с носилок. Тем не менее, позже правоохранители возбудили дело о превышении полномочий в отношении трех сотрудников колонии.