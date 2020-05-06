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6 мая, 18:00

Как пережить карантин. Стрим «Новой газеты» с доктором Курпатовым

Литва, Латвия и Эстония договорились об открытии внутренних границ с 15 мая

Общество

 

Власти Латвии, Литвы и Эстонии договорились с 15 мая открыть внутренние границы. Об этом сообщил в твиттере премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Между этими странами можно будет свободно перемещаться, отметил он. Кариньш добавил, что приехавшие из других государств в течение двух недель будут обязаны соблюдать самоизоляцию.

По последним данным университета Хопкинса, в Латвии подтверждено 900 случаев заражения коронавирусом, в Литве – 1428, в Эстонии – 1713. Скончались в этих странах 17, 48 и 55 пациентов с COVID-19 ссоответственно. 

Первой из стран Евросоюза, решившей открыть границы, стала Чехия. Граждане могут выезжать за рубеж даже на отдых, однако при возвращении они должны будут соблюдать двухнедельный карантин или предоставить справку об отсутствии COVID-19. С 11 мая в страну смогут въехать и граждане других стран. 

Теги:
коронавирус, эстония, латвия, литва, em
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