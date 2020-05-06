Более 30 человек заразились коронавирусом в психоневрологическом интернате в Саратовской области 

В психоневрологическом интернате в селе Озерное Саратовской области выявили еще 34 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

В интернате число заразившихся увеличивается несмотря на то, что в конце апреля социальное учреждение в Озерном закрыли на карантин. Местная власть утверждает, что эту цифру можно объяснить тем, что результаты тестов на коронавирус приходят не сразу.

«Протестировали всех, а результаты тестов приходят постепенно. Они не новые — взяли тесты у всех, как только был выявлен контакт с медицинским работником. А результаты тестов приходят частями», — сообщил местному изданию «Взгляд-инфо» зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов.

Он отметил, что сейчас всех заболевших изолировали на одном этаже, они находятся в боксах. По мнению чиновника, инфекцию в интернат занес местный фельдшер, который больным пришел в ПНИ. Ранее аналогичная ситуация произошла в соседнем Вольском районе, где после заражения более чем 40 обитателей и сотрудников ПНИ возбудили уголовное дело о халатности: по версии правоохранителей, администрация вовремя не провела тестирование персонала с симптомами коронавируса.

Сейчас в Саратовской области 835 заболевших коронавирусом, три жителя региона с COVID-19 скончались. Всего в России зафиксировано более 165,5 тысячи случаев заражения ранее неизвестной инфекцией и 1537 летальных исходов.