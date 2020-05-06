Минприроды предложило освободить сортирующих отходы россиян от платы за вывоз мусора

Минприроды предложило освободить от платы за вывоз мусора тех россиян, которые сортируют отходы. С «дорожной картой» по внедрению раздельного сбора ознакомились «Коммерсант» и РБК.

Мусоровывозящим компаниям планируют запретить смешивать обычный мусор с тем, который находится в контейнерах для переработки. В нацпроект «Экология» планируют включить показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов», а в территориальные схемы субъектов — «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов». Внедрение раздельного сбора хотят начать с пилотных регионов.

Минприроды также планирует проводить мероприятия по «популяризации» раздельного сбора мусора и подготовить вместе с Минпросвещения предложения о разработке и внедрении стандартов программ для учебных заведений, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Координатор ассоциации «Раздельный сбор» Анна Гаркуша в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что при бесплатном вывозе отходов региональным операторам может не хватить средств. Председатель совета директоров ГК «Чистый город» (региональный оператор в ряде субъектов) Полина Вергун считает, что население, инфраструктура и компании пока не готовы к раздельному сбору. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко, курирующей мусорную реформу в правительстве, сообщил РБК, что проект «дорожной карты» пока находится на этапе внутреннего согласования.

Напомним, с начала прошлого года мусорная реформа началась во всех российских регионах, кроме Москвы, Петербурга и Севастополя. Ее цель — создание новой системы утилизации бытовых отходов. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы — их услуги оплачиваются отдельно от услуг ЖКХ. В ноябре прошлого года Минприроды отмечало, что угроза мусорного коллапса существует в 16 российских регионах.