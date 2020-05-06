Генпрокуратура потребовала заблокировать видео о создании коронавируса рептилоидами и чипировании через вакцинацию

Генеральная прокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать доступ к видеороликам, авторы которых высказывали конспирологические версии об искусственном происхождении коронавируса. Как сообщает пресс-служба, в надзорном ведомстве решили, что видео содержат недостоверную общественно значимую информацию.

Сомнения чиновников вызвали фильмы с неоднозначными названиями «Коронавирус. Разоблачение» и «АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ | Метка дьявола чипизация планеты |часть 1». В них, в частности, рассматривалась версия о том, что новая коронавирусная инфекция является «лже-проектом», призванным отвлечь внимание людей от «политико-экономических изменений в мире».

Авторы предположили, что вирус на Землю могли занести инопланетяне-рептилоиды, которые якобы захватили планету еще во времена шумеров, создали «религию Тору», а сейчас решили несколько сократить численность человечества. Создатели роликов, некоторые из которых длятся более часа, уверены, что коронавирус — это генно-модифицированное биологическое оружие, созданное с целью массового чипирования людей через вакцинацию для их контроля и установления «глобального мирового порядка».

Проанализировав содержание сомнительных материалов, в Генпрокуратуре решили их заблокировать. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что ни Всемирная организация здравоохранения, ни правительство России не подтверждает информацию об искусственном происхождении коронавирусной инфекции.

Конспирологические теории об искусственном создании коронавируса начали массово распространяться в интернете с конца марта. Несколько дней назад схожую версию о чипировании людей через вакцины выдвинул в своей передаче «БесогонТВ» Никита Михалков, после чего программу сняли с эфира. В некоторых случаях подобная информация спровоцировала всплеск вандализма. Так, в Северной Осетии ковид-диссиденты сожгли сотовую вышку МТС, опасаясь вредного воздействия сети пятого поколения (G5), которая, по их мнению, «облучает» людей и заражает их коронавирусом.