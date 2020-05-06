В Хабаровске закрыли на карантин общежитие медицинского университета. Его студенты работают с зараженными COVID-19

В Хабаровске закрыли на карантин общежитие Дальневосточного медицинского университета, студентов которого привлекают к работе в том числе в учреждениях, где лечат заразившихся коронавирусом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство региона.

У скольких студентов обнаружен COVID-19, не сообщается. В общежитии проживают около 60 человек, многие студенты ранее уехали домой. Власти проводят эпидемиологическое расследование.

Студентов университета привлекают к работе в медучреждениях и бригадах скорой помощи в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и поселениях края. Группа учащихся работает также в больницах соседней с регионом Еврейской автономной области.

В Хабаровском крае, по последним данным, подтверждено 738 случаев заражения коронавирусом, семь человек скончались, 204 – выздоровели. Студентов-медиков привлекают к работе с зараженными коронавирусом и в других регионах: например, в Пермском крае учащихся, решивших работать с зараженными COVID-19, пообещали трудоустроить в медицинские организации, платить им зарплату и стимулирующие выплаты. Московским студентам-медикам за подобную работу решили выплачивать зарплату размером более 100 тысяч рублей.