«Левада-центр»: за поправки в Конституцию готова проголосовать почти половина россиян

Число россиян, которые готовы в ходе всероссийского опроса поддержать конституционную реформу, за месяц увеличилось с 40 до 47%, следует из результатов исследования «Левада-центра». О желании прийти на участки заявили 65% участников опроса — вместо 54% в конце марта.

Доля тех, кто проголосовал бы «против», если опрос состоялся «в ближайшие месяцы», сократилась в свою очередь с 34 до 31%. Их было больше, чем сторонников реформы, среди молодежи и жителей Москвы, рассказал «Ведомостям» глава центра Лев Гудков. При этом противники поправок меньше хотят идти на участки, отметил он.

Опрос, в отличие от предыдущих исследований, проводился не в ходе личного интервью, а по телефону — эта методика, по мнению Гудкова, дает более лояльные ответы. Результаты другого телефонного опроса «Левада-центра» показал снижение рейтинга одобрения президента Владимира Путина (на 10% с февраля — до 59%) и премьера Михаила Мишустина (на 6% с февраля — до 46%). Это может служить показателем снижения доверия и растущей неопределенности респондентов, считают эксперты центра.

Голосование по анонсированным в январе поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако за месяц до этого его перенесли на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Сам законопроект с поправками был подписан президентом 14 марта. СМИ называли новой возможной датой для опроса 8 июля (день Петра и Февронии), либо 24 июня (годовщину парада Победы в 1945 году).