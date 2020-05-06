В Петербурге умерли еще четыре медработника с коронавирусом

В Петербурге скончались еще четыре медработника, заразившихся COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Умерли врач оперативного отдела Городской станции скорой помощи Владимир Манькович, медсестра травматологического отделения НИИ имени Джанелидзе Ольга Новикова и две санитарки Национального медицинского исследовательского центра имени Вредена Юлия Ясюлевич и Татьяна Канкиа. «Коммерсант» писал, что Ясюлевич умерла 1 мая, Канкиа — 22 апреля (по данным «Бумаги» — 21-го). В сообщении на сайте петербургской администрации даты смерти медработников не указаны.

Власти Петербурга ранее сообщили о смерти четырех медсестер с COVID-19, заявив, что «у них либо были другие тяжелые болезни, которые привели к смерти, либо они заразились не при исполнении трудовых обязанностей». Они говорили также о двух умерших врачах Александровской больницы с подтвержденным диагнозом. При этом в неофициальном списке медработников, умерших во время пандемии, уже 11 человек из Петербурга. По официальным данным на 30 апреля, в Петербурге коронавирусом заразились более 250 медиков.

В апреле власти Петербурга установили размер выплат для медиков, пострадавших от коронавируса и их семей: родственники умерших медработников должны получить 1 млн рублей. Для того, чтобы семья умершего с COVID-19 медика получила выплату, в справке о смерти в качестве причины обязательно должен быть указан коронавирус. Если медик скончался от сопутствующих заболеваний, то родственникам не заплатят средства. «Московский комсомолец» рассказывал, что, в частности, родственники Ясюлевич и Канкиа из-за этого опасаются сложностей с получением выплат.

При этом власти Петербурга отмечали, что для получения выплат нужен минимум документов. «Невозможно сделать выплаты из бюджета, не подкрепленные соответствующими документами — какой бы очевидной и благородной ни была цель. В конкретной ситуации с пострадавшими медицинскими работниками таких документов — минимальное количество», — говорил ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава Евгений Шляхто.