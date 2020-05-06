Министр финансов отказался назвать кризисом экономическую ситуацию в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» заявил, что не считает ситуацию в России экономическим кризисом. По его словам, это больше «вызов абсолютно нового масштаба», который в первую очередь затрагивает систему здравоохранения.

«Кризис? Меня это слово даже резануло. Это скорее не кризис, а вызов, который не похож ни на какие другие», — сказал министр. С момента обвала котировок в 2016 году Россия создала необходимые финансовые буферы и проживет даже при цене нефти в 10 долларов, добавил он.

Силуанов ожидает среднюю стоимость нефти в 2020 году на уровне 30 долларов за баррель. Глубину падения ВВП в этом году министр финансов оценил в 5% (Центробанк ранее оценивал ее в 4-6%), а дефицит бюджета — в 4% ВВП.

Как и другие представители правительства, он выступил против прямых выплат гражданам: ресурсов в бюджете нет, а дополнительная эмиссия невозможна, поскольку рубль не является мировой резервной валютой, как доллар или евро. «Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и с вертолета деньги разбрасывать, потратить триллионы рублей», — ответил Силуанов.

Он также не согласился с тем, что в России было «глобальное недофинансирование» здравоохранения со стороны бюджета. «В других странах больше частных средств идет в медицину, не бизнес и не государство, а сами люди платят за страховку <..> Если бы в нашей стране была больше развита частная медицина, то и ресурсы были бы сопоставимы с другими экономиками, — заявил глава Минфина. — Да, проблем много, но считаю, что наше здравоохранение справляется неплохо».