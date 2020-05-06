Reuters: США разрабатывают проект соглашения о добыче ресурсов на Луне без участия России

США работают над проектом нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне, Россию в него на ранних этапах включать не планируют. Об этом сообщили знакомые с подготовкой документа источники Reuters.

По данным агентства, его хотят назвать «Соглашениями Артемиды». Документом планируется создать зоны безопасности, которыми будут окружать будущие базы на Луне, чтобы предотвратить нанесение ущерба конкурирующими странами или компаниями, работающими в непосредственной близости. Он также предполагает обеспечение в рамках международного права основ для владения компаниями ресурсами, которые они добывают.

«Идея в том, что если вы собираетесь приближаться к месту проведения кем-либо операций, где объявлены зоны безопасности, то вам нужно заранее связаться с ними (теми, кто проводит операцию — ред.), проконсультироваться и выяснить, как вы можете сделать это безопасно для всех», — уточнил один из источников Reuters.

В договор США планируют включить таких партнеров, как Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Японию и европейские страны, утверждают собеседники агентства. Проект документа Вашингтон пока не предоставил союзникам. Отказ включать в него Россию источники агентства объяснили обеспокоенностью Пентагона «угрожающими» маневрами российских спутников в отношении американских на орбите Земли.

В апреле Трамп подписал указ, дающий США право на коммерческое освоении ресурсов на Луне и других небесных телах. В «Роскосмосе» назвали это «попытками экспроприации» космического пространства.