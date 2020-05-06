Что произошло за ночь 6 мая. Коротко
«Новая газета»редакция
- США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне. Привлекать к нему Россию на первоначальном этапе в Белом доме не собираются, сообщили источники агентства Reuters. Они объяснили это критикой Пентагона «угрожающих» маневров российских спутников на околоземной орбите.
- Бывший замглавы управления собственной безопасности Следственного комитета Александр Ламонов, осужденный в 2018 году на 5 лет строгого режима за взятку от вора в законе Шакро Молодого, освободился из колонии по УДО. Он рассказал журналистам, что после возвращения в Москву вместе с семьей заразился коронавирусом и находится на карантине.
- Министр финансов Антон Силуанов отказался назвать кризисом экономическую ситуацию в России. По его оценкам, глубина падения ВВП в этом году составит 5%, а дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Нефть же в среднем до конца года будет стоить порядка 30 долларов. «Кризис? Меня это слово даже резануло. Это скорее не кризис, а вызов», — сказал министр в интервью «Ведомостям».
- Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Конституцию, за месяц увеличилась с 40 до 47%, следует из результатов опроса «Левада-центра». О желании прийти на участки заявили 65% участников опроса — вместо 54% в конце марта. Число же противников конституционной реформы сократилось с 34 до 31%.
- В Приморье Находку с 8 мая закроют на карантин после вспышки коронавируса среди сотрудников «скорой». Темпы прироста там в два раза выше, чем в среднем по краю, заявили в администрации края (всего в городе известно о 42 заболевших, а в регионе — о более 600).
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Теги:луна, силуанов, коронавирус, va
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