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6 мая, 18:00

Как пережить карантин. Стрим «Новой газеты» с доктором Курпатовым

В Мурманской области чиновники выложили селфи с рыбалки на катере. Они назвали это проверкой соблюдения карантина в море

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

В ЗАТО Александровск Мурманской области чиновники выложили в сеть селфи на морской рыбалке. Фото разошлись по местным пабликам и вызвали возмущение жителей: морская прогулка состоялась во время режима самоизоляции, когда выход в море для маломерных судов ограничен и разрешается только при соблюдении пассажирами дистанции, ношении масок и перчаток.

Таковых на фото, выложенных помощницей главы администрации ЗАТО Александровск Екатериной Жигаловой, нет, как и спасательных жилетов, зато есть неплохой улов трески. ИА «СеверПост» со ссылкой на местных жителей уточняет, что чиновники рыбачили с катера МЧС.

В ответ на обращение одного из жителей глава администрации ЗАТО Семен Кауров написал, что его подчиненные в море не развлекались, а выполняли служебное задание, а именно проверяли, как население соблюдает карантинные ограничения. По его словам, Жигалова была одной из проверяющих. Также Кауров заявил, что «фотографии выложены не верно и не своевременно . В связи с чем будет проведена служебная Проверка» (грамматика оригинала).

Фото: Екатерина Жигалова / «ВКонтакте»

Напомним, в Мурманской области по данным на 10 утра 5 мая 2101 человек инфицирован COVID-19. В ряду других мер в регионе был установлен запрет на прибрежный лов рыбы. По просьбам местных жителей в конце апреля его вновь разрешили, но с дополнительными ограничениями.

Теги:
самоизоляция, чиновники, рыбная отрасль, мурманская область
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