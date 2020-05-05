Правительство Мурманской области объяснило ошибкой в документе рекомендацию обнести школы колючей проволокой

В Мурманской области не будут наматывать колючую проволоку на школьные заборы — соответствующее указание регионального Минстроя содержало техническую ошибку. Так пресс-служба правительства Мурманской области прокомментировала публикацию «Новой газеты».

Ранее в Сети появилось письмо главы Минстроя области Оксаны Астаховой, содержащее требования по установке «колючки» на заборах. Соответствующие рекомендации от Астаховой получили, в частности, в комитете по образованию города Мурманска.

В пресс-службе сообщили, что «в рекомендательном письме была некорректно указана ссылка на нормативно-правовой акт, который никак не относится к образовательным учреждениям». Составляя указания для школ, чиновники сделали некорректную отсылку на регламент, относящийся не к системе образования, а к объектам Минкомсвязи, пояснили «Новой» в пресс-службе.