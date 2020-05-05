В Омске уволили главврача больницы, где медики стояли в длинной очереди для теста на COVID-19

В Омске уволился по собственному желанию главный врач городской больницы № 1 имени Кабанова Георгий Соболев, сообщила РИА Новости глава областного Минздрава Ирина Солдатова. Она также раскритиковала, что накануне вечером сотрудники больницы выстроились в длинную очередь для сдачи анализов на коронавирус.

После того как заражение подтвердилось у медсестры из отделения пульмонологии, больницу 4 мая закрыли на карантин вместе с находившимися там сотрудниками, а всех медиков, кто в тот день был не на смене, вызвали на работу, чтобы сдать анализы. К настоящему моменту заражение подтвердилось у 16 медработников.

Согласно кадрам, которые публиковало омское издание NGS55.ru, в очереди вечером 4 мая несколько часов стояли порядка 70 человек. Там не соблюдали дистанцию, а многие были без масок. Некоторые сотрудники пришли с детьми и родственниками, поскольку допускали, что заразиться могли и их домашние. Ждали тестов и беременные медработницы.

«То, что вчера происходило на территории больницы № 1, не входит ни в какие рамки: ни в рамки безопасности, ни в схему маршрутизации, — сказала глава омского Минздрава. — Как только мы увидели эту картину, сразу же выехали на место, и была выстроена четкая схема маршрутизации <..> Главный врач принял решение о том, что по собственному желанию покидает пост. Потому что не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности».