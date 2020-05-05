В Ростове-на-Дону дуло мемориального танка во время ремонта повернули в сторону Запада

Ствол танка Т-34/76 в историческом центре Ростова-на-Дону, на площади Химиков, развернули «на два часа», и теперь дуло боевой машины смотрит строго на запад. По мнению рестовраторов, так был соблюден канон установки боевой техники в качестве памятников на территории России. Опрошенные «Новой» эксперты существование традиции отрицают.

«Можно сказать, что восторжествовала историческая справедливость, — рассказал журналистам спонсор реставрации, местный предприниматель Магомед Дарсигов. — Восстановлена традиция поворота орудия на Запад».

Легендарная «тридцатьчетверка» на площади Химиков в Ростове появилась в 2016 году. По данным сотрудника исторического парка «Россия — моя история» историка Вячеслава Стреляева, машина «является упрощенной и облегченной копией с сохранением некоторых подлинных деталей реально участвовавшего в битвах за город Т-34/76». СМИ писали, что танк был поднят со дна реки и отреставрирован в Туле, а открытие мемориала приурочили к выборам в Госдуму для поднятия патриотического духа населения, поэтому особой популярностью он у горожан не пользуется.

Настоящим военным символом Ростова Вячеслав Стреляев считает Т-34/85, установленный на Гвардейской площади в 1968 году — к 25-летию освобождения города. Его дуло действительно смотрит на Запад, но историк так объясняет эту позицию: «Направление танка — на ж/д вокзал соответствует движению танков по городу во время боев. Подобных скульптурных композиций очень много по всей стране и в них фигурирует почти не принимавший участия в боях на территории СССР Т-34/85».

О традиции направлять боевую технику на мемориалах в сторону Запада историк ничего не знает.

Фото: Николай Ларин

До недавнего времени ничего о ней не знал и ростовский активист Николай Ларин. «Машина очевидно была отреставрирована плохо, и танк начала съедать коррозия. Я в соцсетях написал об этом, и нашелся спонсор, — рассказал инициатор реставрации. — Когда стали погружаться в детали, выяснили, что памятник не стоит на балансе у города. И установлен неправильно. Видимо, власти очень спешили и не до конца изучили "матчасть". Но не перекладывать же бетонный постамент. Решили восстановить историческую справедливость вот таким образом. Думаю, появится новая достопримечательность, заодно напомнили о такой традиции установки военных мемориалов с боевой техникой».

Башню танку поворачивали с помощью автокрана. Сейчас памятник приводят в порядок: счищают ржавчину и красят. А прилегающую территорию благоустраивают.

Как и во многих городах, в Ростове — столице Южного военного округа — военный парад в честь Дня Победы был отменен. В городе ужесточены правила самоизоляции и введен масочный режим. Однако, днем ростовчане увидят воздушную часть парада, а вечером над городом грянет артиллерийский салют.