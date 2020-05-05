ФСБ возбудила дело в отношении участников встречи с экс-главой крымскотатарского Меджлиса у КПП в Крыму в 2014 году

Управление ФСБ по Крыму выделило в отдельное производство дело в отношении крымскотатарских активистов, встречавших 3 мая 2014 года на КПП в Армянске Мустафу Джемилева — депутата Рады и бывшего главу Междлиса крымскотатарского народа (был признан судом экстремистским и запрещен).

Об этом стало известно во время ознакомления с материалами дела Джемилева его адвоката Николая Полозова. Дело о незаконном пересечении границы возбудили в отношении неустановленных лиц, отмечает Полозов в соцсетях. Под уголовным преследованием могут оказаться несколько сотен крымских татар, допустил он в разговоре с судебным изданием «Граты».

Напомним, после того как весной 2014 года критиковавшему аннексию полуострова Джемилеву отказали во въезде в Россию, он решил въехать в Крым на машине со стороны Украины. На границе у КПП в Армянске его встретили несколько тысяч сторонников, которые устроили потасовку с российским ОМОНом и в итоге прорвали заграждения.

Трех участников тех событий приговорили к условным срокам по делам о применении насилия к силовкам, еще одного оштрафовали. Самого Джемилева российские правоохранительные органы, помимо незаконного пересечения границы, также обвиняют в небрежном хранении оружия и приобретении боеприпасов. Вину он отрицает.