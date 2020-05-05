В Петербурге коронавирус нашли у пациентки роддома, который на днях посещал Беглов

В Санкт-Петербурге обнаружили заражение коронавирусом у пациентки, поступившей в родильный дом №6 имени Снегирева, который несколько дней назад посещал губернатор Александр Беглов. Из-за этого там прекратили прием рожениц, сообщили на странице учреждения в соцсетях.

О положительном тесте у женщины стало известно уже после ее выписки: результаты по пробам, взятым при экстренном поступлении, пришли не сразу. Остальных пациенток будут выписывать в плановом порядке после получения отрицательных результатов на COVID-19.

Ни у кого из сотрудников роддома, как говорится в сообщении, коронавирус не нашли. По данным «Фонтанки», в учреждении остаются 48 медиков. Ранее после обнаружения коронавируса в городе закрывали четыре роддома, два из них уже возобновили работу после двухнедельного карантина.

Расположенный у Мариинской больницы роддом №6 был в числе тех, где губернатор Александр Беглов 3 мая навещал матерей, которые в первые дни месяца родили двойни. Пользователи соцсетей обращали внимание, что во время визита на нем был надет пластиковый щиток поверх респиратора. Пресс-секретарь Беглова 5 мая заявила, что тот не будет изолироваться, поскольку регулярно тестируется и «использует адекватные средства защиты».