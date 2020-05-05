Мэр Нижнего Новгорода подал заявление об отставке

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, занимавший должность больше двух лет, подал заявление об отставке. Его рассмотрят на онлайн-заседании думы Нижнего Новгорода 6 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Причины отставки ни сам Панов, ни сотрудники администрации не назвали. Нижегородские СМИ писали, что он «переходит на федеральную должность» (по данным «Коммерсанта» и NN.ru, он станет спецпредставителем по Арктике в госкорпорации «Росатом» — ранее такой должности не существовало).

О его отставке уже сообщили депутатам городской думы по email-рассылке, вместе с ним администрацию покинула и его первый заместитель Наталья Казачкова. Как ожидается, исполняющим обязанности мэра станет заместитель Панова по строительству и архитектуре Юрий Шалабаев.

Нижегородская область с 3 тысячами заболевших коронавирусом остается четвертым в стране регионом по этому показателю (после Московского региона и Петербурга). Согласно статистике от правительства области, доля заражений, выявленных в Нижнем Новгороде, стала ниже половины от общего числа; загруженность стационаров власти оценивали в 60%. Заражения в середине апреля выявляли и в самой мэрии областного центра, тест Панова тогда оказался отрицательным.