Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

КИНО

Фестиваль «Короткий метр» — смотрите с 7 мая на сайте «Новой газеты»

Мэр Нижнего Новгорода подал заявление об отставке

Политика

 

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, занимавший должность больше двух лет, подал заявление об отставке. Его рассмотрят на онлайн-заседании думы Нижнего Новгорода 6 мая, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Причины отставки ни сам Панов, ни сотрудники администрации не назвали. Нижегородские СМИ писали, что он «переходит на федеральную должность» (по данным «Коммерсанта» и NN.ru, он станет спецпредставителем по Арктике в госкорпорации «Росатом» — ранее такой должности не существовало).

О его отставке уже сообщили депутатам городской думы по email-рассылке, вместе с ним администрацию покинула и его первый заместитель Наталья Казачкова. Как ожидается, исполняющим обязанности мэра станет заместитель Панова по строительству и архитектуре Юрий Шалабаев.

Нижегородская область с 3 тысячами заболевших коронавирусом остается четвертым в стране регионом по этому показателю (после Московского региона и Петербурга). Согласно статистике от правительства области, доля заражений, выявленных в Нижнем Новгороде, стала ниже половины от общего числа; загруженность стационаров власти оценивали в 60%. Заражения в середине апреля выявляли и в самой мэрии областного центра, тест Панова тогда оказался отрицательным.

Теги:
отставка, нижегородская область, нижний новгород, va
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera