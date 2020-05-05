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В Гааге задержали несколько десятков вышедших на митинг противников карантина

Общество

 

В Гааге в ходе шествия против режима карантина задержали около 30-40 протестующих. Хотя акция была согласована с властями, поводом для задержаний стал отказ участников акции соблюдать дистанцию между собой, сообщает газета De Telegraaf.

В демонстрации приняли участие около двухсот машин, еще несколько сотен человек шли пешком. Протестующие требовали ослабить ограничительные меры, оставив наблюдение только за людьми из групп риска — пожилыми и пациентами с хроническими заболеваниями. 

«Где наша свобода?» — кричали они. Некоторые протестующие раздавали в перчатках листовки и газеты с критикой действий их правительства, Евросоюза и ВОЗ. Всех задержанных завели в автобусы и доставили в отделение полиции; столкновений не было.

Протесты 5 мая также проходили в голландском Утрехте, там все было спокойно. Там, как отмечает De Telegraaf, были слышны лозунги против вакцинации и мобильной связи 5G. Масштабные акции протеста против карантина ранее также неоднократно имели место в Соединенных Штатах.

Теги:
коронавирус, карантин, акции протеста, нидерланды, va
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