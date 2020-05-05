В Гааге задержали несколько десятков вышедших на митинг противников карантина

В Гааге в ходе шествия против режима карантина задержали около 30-40 протестующих. Хотя акция была согласована с властями, поводом для задержаний стал отказ участников акции соблюдать дистанцию между собой, сообщает газета De Telegraaf.

В демонстрации приняли участие около двухсот машин, еще несколько сотен человек шли пешком. Протестующие требовали ослабить ограничительные меры, оставив наблюдение только за людьми из групп риска — пожилыми и пациентами с хроническими заболеваниями.

«Где наша свобода?» — кричали они. Некоторые протестующие раздавали в перчатках листовки и газеты с критикой действий их правительства, Евросоюза и ВОЗ. Всех задержанных завели в автобусы и доставили в отделение полиции; столкновений не было.

De groep is in omvang afgenomen en staat nu bij zij-ingang station. Sommige hebben maskers opgezet en roepen : politie is fout pic.twitter.com/WmEfCQXa42 — lieke jongbloed (@ljongbloed) May 5, 2020

Live in de arrestantenbus Den haag nu pic.twitter.com/uoddc8iD2z — WodanenJack🇳🇱 (@WodanenJ) May 5, 2020

Протесты 5 мая также проходили в голландском Утрехте, там все было спокойно. Там, как отмечает De Telegraaf, были слышны лозунги против вакцинации и мобильной связи 5G. Масштабные акции протеста против карантина ранее также неоднократно имели место в Соединенных Штатах.