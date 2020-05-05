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В Минздраве Калининградской области сообщили о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусом

Общество

 

В Калининградской области 100 врачей и 250 работников среднего медперсонала еще до начала эпидемии отказались работать с зараженными коронавирусом, заявил глава регионального Минздрава Александр Кравченко.

«Они сказали: "Спасибо, пока работать не будем". У них на то есть свои причины, мы их не вправе осуждать», — цитирует чиновника ТАСС. Он подчеркнул, что медики сейчас составляют самую большую группу риска, и посоветовал не посещать медучреждения без серьезной необходимости.

По словам главы калининградского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились в общей сложности больше 110 медиков. Из них 20 человек уже выздоровели и вернулись к работе, одна медсестра умерла в возрасте 65 лет. Она отказалась от самоизоляции, чтобы помочь коллегам. 

Глава общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Национальной службой новостей» призвал не осуждать отказавшихся от работы калининградских медиков и предположил, что причина произошедшего могла быть в отсутствии необходимых условий труда. «У нас привыкли списывать все проблемы на тех, кто непосредственно работает с пациентами, а на самом деле они возникают из-за неправильной организации труда», — объяснил он.

Теги:
калининград, коронавирус, врачи
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