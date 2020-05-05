Умер заразившийся коронавирусом генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Евгений Микрин

Умер генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» и академик РАН Евгений Микрин. Ему было 64 года.

На 65-м году жизни скончался Евгений Микрин, генеральный конструктор – первый заместитель генерального директора РКК «Энергия» — https://t.co/wEphVFI6Eh



Кончина Евгения Анатольевича — большая утрата для ракетно-космической отрасли России и отечественной науки.



Вечная память! pic.twitter.com/Ty3EkPTRAs — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 5, 2020

«На протяжении нескольких недель лучшие врачи боролись за его жизнь, были использованы все возможные средства и методики, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича», — сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

О том, что Микрин заразился коронавирусом, стало известно в апреле. Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что он скончался в ночь на 5 мая. «Фактически, мы потеряли ключевого ученого, отвечавшего за связь фундаментальной науки с практическим космосом», — отметил Сергеев.

Евгений Микрин работал в «Энергии» с 1981 года. В 2011 году он стал академиком Российской академии наук. Под его руководством было создано программное обеспечение для управления двигательной установкой космического корабля «Буран». Микрин также занимался разработкой цифровой системы управления кораблей «Прогресс М-М» и «Союз ТМА-М», модернизацией «Прогрессов МС» и «Союзов МС».

По данным Интерфакса, инфекцию у Микрина обнаружили после его поездки на Байконур, откуда 9 апреля отправили экипаж МКС. На прошлой неделе Рогозин говорил, что среди работников ракетно-космической отрасли коронавирусом заразились 173 человека, шесть из них умерли.