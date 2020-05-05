Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал причиной катастрофы недоработку систем самолета производителем

Разряд молнии, попавший в мае прошлого года в самолет Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, вывел из строя электрическую систему дистанционного управления, а механическая связь органов управления на Superjet отсутствует, рассказал «Ленте.ру» командир воздушного судна Денис Евдокимов.

По его словам, удар молнии обычно не приводит к нарушению работы систем самолета. Евдокимов отметил, что этот факт не заинтересовал ни следователей, ни Международный авиационный комитет. Пилот связывает это с попыткой исключить репутационные риски производителя.

Причиной аварии и гибели людей Евдокимов назвал несоответствие нормам летной годности. «Если бы производитель вовремя доработал воздушное судно, авиационные инциденты подобного характера не повторялись бы, а значит — безопасность полетов была бы на приемлемом уровне, а риски свелись бы к минимуму», — объясняет он.

Пилот рассказал, что продолжать полет в Мурманск было невозможно после перехода на ручной режим управления, так как он предназначен только для полетов на малых высотах и приводит к увеличению расхода топлива, необходимых запасов которого тогда не было. Евдокимов решил совершить посадку, не вырабатывая топливо над аэропортом, исходя из опасения вовсе лишиться возможности управления судном.

В интервью командир самолета также выразил соболезнования пострадавшим и тем, кто в результате катастрофы потерял близких. «Я искренне сожалею и прошу прощения, что стал участником этих событий», — сказал Евдокимов и заверил, что предпринял все возможное.

SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая, после чего загорелся. В результате погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Следственный комитет назвал причиной катастрофы ошибку пилота и предъявил обвинение Евдокимову, который, в свою очередь, вину не признает.