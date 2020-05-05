Балканы начали выходить из режима чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии

Страны Балканского полуострова начинают выходить из режима чрезвычайного положения, введенного в начале и середине марта.

В понедельник в Черногории возобновили работу магазины, торгующие не только продовольственными товарами, а также салоны красоты и парикмахерские, спортивные залы, музеи. Еще через две недели откроют двери объекты туристического сектора — отели, рестораны и кафе, начнут действовать все виды транспорта.

В Сербии чрезвычайное положение и комендантский час отменяются с 7 мая. Здесь режим ЧП был особенно жестким: несколько выходных подряд люди провели в полной изоляции в своих домах. Сейчас начинают открываться магазины и торговые центры, возобновляется работа общественного транспорта. Президент Александр Вучич назвал новые возможные даты проведения отложенных парламентских выборов — 14 или 21 июня; это будет решаться на консультациях с представителями политических партий, сказал он в эфире телеканала Pink TV.

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Чрезвычайное положение в Болгарии не будет продлеваться после 13 мая, сообщили в правительстве страны, при этом некоторые социальные и защитные меры будут действовать до конца года. C 6 мая снимаются контрольно-пропускные пункты на въезде в крупные города, уже разрешено посещение парков, а также открытых ресторанов и кафе при соблюдении противоэпидемических мер: не более четырех человек за одним столом. Маски нужны только в закрытых общественных пространствах. Открытие туристического сезона запланировано на 1 июля.

Перечисленные балканские государства выходят из эпидемического кризиса с относительно небольшими потерями: в Черногории умерли всего 8 человек (население 630 тыс), в Болгарии (6,9 млн) — 78 человек, в Сербии (8,7 млн) — 197 человек.