Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 155 тысяч

В России за последние сутки зарегистрировали 10 102 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, с начала эпидемии в стране заболели больше 155 тысяч человек.

Свыше 19,8 тысяч человек уже выздоровели, поэтому остается 134 тысячи активных случаев. За сутки скончались 95 пациентов с коронавирусом, общее число жертв составило 1451. Почти половина новых пациентов с коронавирусом не имели клинических проявлений болезни.

Москва остается лидером по заболеваемости в стране. За все время в столице зафиксировали больше 80 тысяч заражений, из них 5,7 тысяч — за последний день. Существенно увеличилось количество инфицированных также в Подмосковье (+822), Петербурге (+226), Нижегородской (+174) и Свердловской (+133) областях, а также в Дагестане (+128), Мурманской области (+127) и на Ямале (+108).

Дополняется