«Синдикат-100» запускает проект «Скорая журналистская помощь» для мониторинга обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты

Журналисты независимого объединения СМИ «Синдикат-100» объявили о запуске проекта «Скорая журналистская помощь». Он представляет собой мониторинг обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

«Мы убеждены, что федеральные, региональные, муниципальные власти, НКО, бизнес, СМИ, неравнодушные граждане должны сделать все от нас зависящее, чтобы вы были обеспечены средствами индивидуальной защиты, тестами в максимально возможном объеме», — говорится в обращении журналистов к медикам.

Минздрав и Минпромторг уже подтвердили, что средств индивидуальной защиты для российских врачей все еще недостаточно. Благотворительные фонды ведут сбор денег для их закупки в соответствии с поступившими к ним запросами от медучреждений.

Вместе с тем, обращения врачей в социальных сетях и проведенные журналистские расследования показали, что медработники боятся направлять официальные запросы и жаловаться в вышестоящие инстанции на нехватку СИЗ в учреждениях, а также просить помощи у благотворительных фондов.

Авторы обращения считают недопустимым сокрытие информации о нехватке СИЗ руководителями медучреждений и региональными чиновниками.

«Мы убеждены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций», — говорится в обращении «Синдиката-100».

Журналисты призывают медицинских работников анонимно сообщать о существующих проблемах, заполнив соответствующую форму. Координаторы проекта свяжутся с заявителем, уточнят детали (не раскрывая публично имени обратившегося), направят официальные запросы руководству учреждения, местным властям. Если проблема не будет оперативно решена, то СМИ могут подготовить материал о сложившейся ситуации.

«Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами. Наша задача — помочь вам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем вам принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты своих жизней и здоровья», — объясняют участники «Синдиката-100».

«Синдикат-100» создан по инициативе главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова для независимого освещения социальных проблем. В объединение вошли более 25 федеральных и региональных СМИ.