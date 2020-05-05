Москалькова сообщила о росте числа жалоб на домашнее насилие в период эпидемии

С начала эпидемии в России количество жалоб на домашнее насилие выросло в 2,5 раза, сообщила РИА Новости уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.

«По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч», — заявила омбудсмен. Она уточнила, что при подсчете числа таких жалоб ее аппарат также пользуется данными журналистов.

Москалькова рассказала, что подобные обращения поступают в том числе на горячую линию в аппарат омбудсмена, но они не носят массовый характер. Она связывает это с тем, что использование телефона для сигнала о насилии может быть опасным для жертвы. «Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — добавила Москалькова.

Правозащитники неоднократно заявляли об увеличении уровня домашнего насилия из-за карантина по коронавирусу во многих странах мира. Российские общественные организации призывали правительство принять экстренные меры для защиты пострадавших в условиях режима самоизоляции. В апреле Оксана Пушкина и другие авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием попросили вице-премьера Татьяну Голикову утвердить дополнительные механизмы защиты его жертв.

По оценкам авторов обращения, в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем. В московский кризисный центр стали обращаться чаще на 15%, в красноярский — на 19%. В вологодский кризисный центр количество обращений увеличилось в три раза.