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Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

Политика

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Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщает посольство России в Северной Корее.

 

Медаль вручили в соответствии с указом президента Владимира Путина от 13 июня 2019 года — за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов». 

5 мая российский посол в торжественной обстановке передал ее министру иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвону. После этого, как уточняют в посольстве, они обсудили намерение продолжать укрепление сотрудничества и реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств в апреле прошлого года во Владивостоке.

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Теги:
kb, победа, путин, ким чен ын
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