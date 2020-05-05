Путин наградил Ким Чен Ына медалью в честь 75-летия Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», сообщает посольство России в Северной Корее.

Медаль вручили в соответствии с указом президента Владимира Путина от 13 июня 2019 года — за «большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов».

5 мая российский посол в торжественной обстановке передал ее министру иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвону. После этого, как уточняют в посольстве, они обсудили намерение продолжать укрепление сотрудничества и реализацию договоренностей, достигнутых главами двух государств в апреле прошлого года во Владивостоке.