Юлия Тимошенко сообщила о получении 5,5 млн долларов в качестве компенсации ущерба за «политические репрессии»

Народный депутат и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко задекларировала доход на сумму 148 млн гривен (5,5 млн долларов), сообщает УНИАН со ссылкой на ее декларацию.

Источником дохода в документе указана американская компания Reid, Collins, Tsai LLP. Тимошенко объяснила, что эти деньги получила в качестве компенсации ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011–2014 годов». Эти средства политик получила в США на стадии досудебного урегулирования.

«Мне удалось добиться справедливости в этом деле, и это еще одно доказательство того, что тюрьма в 2011-2014 году была политической казнью надо мной», — рассказала Тимошенко в своем фейсбуке. Она не стала раскрывать детали дела, сославшись на юридические ограничения по нему.

Издание отмечает, что доход от этой же компании в прошлом году задекларировал депутат партии «Батькивщина» и адвокат Тимошенко Сергей Власенко. Он трижды указал получение 4,9 млн долларов. В каждом случае он объяснял это получением «иностранного дохода».

С 2007 по 2010 год Юлия Тимошенко была премьер-министром Украины. С 2010 года против нее завели несколько дел, в частности, политика подозревали в превышении полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. По этому делу в 2011 году ее приговорили к семи годам колонии, однако спустя 3 года, после смены власти в стране, Тимошенко освободилась. США предполагали, что в уголовном преследовании мог быть политический мотив.