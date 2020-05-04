Число заразившихся коронавирусом российских военнослужащих приблизилось к 1400

В период с марта по 4 мая коронавирус подтвердился у 1384 российских военнослужащих, что на 340 больше, чем в статистике прошлой недели. Всего в структурах Минобороны заболели уже почти 3,2 тысячи человек, следует из бюллетеня Минобороны.

Среди курсантов и слушателей высших военных учебных заведений заразились в общей сложности 1247 человек. В 27 довузовских учебных заведениях из 31 за последние дни не обнаружили ни одного нового случая заражения. В четырех образовательных заведениях по итогам первого тестирования положительных результат оказался у 209 человек. Они продолжают находиться под медицинским наблюдением.

В тяжелом состоянии находятся только двое военнослужащих, а в состоянии средней тяжести — 11. У других новых пациентов заболевание протекает без симптомов. В госпиталях при Минобороны проходят лечение 350 человек, в изоляторах по месту службы — 470 человек. Остальным оказывают помощь в гражданских больницах, еще больше 500 человек самоизолировались дома. За весь период выздоровели 172 человека, а из числа курсантов и гражданского персонала — 81.

Учебный год в довузовских учебных заведениях Минобороны завершили с 30 апреля. Однако ведомство отказалось отменять весенний призыв в армию из-за эпидемии коронавируса. Срочников начнут отправлять в части после 20 мая, а пока сотрудники военных комиссариатов работают в условиях усиленного противоэпидемического режима.