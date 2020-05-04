Евросоюз открыл всемирный сбор средств на борьбу с коронавирусом

Евросоюз инициировал всемирный сбор средств на создание вакцины, диагностику и лечение коронавируса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен открыла в понедельник донорскую онлайн-конференцию взносом в миллиард евро от имени исполнительной коллегии ЕС.

Пандемия охватила все страны мира, подчеркнула она и отметила, что «мы должны защитить друг друга, если хотим защищать себя». «Реальность в том, что мы вынуждены учиться жить с вирусом, пока не создадим вакцину, — продолжила фон дер Ляйен. — Поэтому мы должны объединить усилия, вместе собрать деньги, чтобы дать толчок работе над вакциной, диагностике и лечению коронавируса. Мы должны обеспечить, чтобы вакцина была доступна и была по средствам всем. Поэтому мы должны вместе финансировать это действительно всемирное дело».

Председатель Евросовета Шарль Мишель, отметив, что совместно выработанные вакцины, методы лечения и терапии будут иметь решающее значение для Европы, подчеркнул их еще большую важность для стран с хрупкими системами здравоохранения, таких как страны Африки.

Организаторами встречи выступили Евросоюз, не входящие в ЕС Великобритания и Норвегия, а также Япония, Канада и Саудовская Аравия как председатель G20. Средства, как ожидается, должны быть собраны в течение нескольких недель или месяцев при поддержке Всемирного банка, Фонда Билла и Мелинды Гейтс и некоторых состоятельных людей мира. Цель мероприятия — собрать не менее 7,5 млрд евро (8,2 млрд долларов).

На конференции выступили, объявив о взносах своих стран, президент Франции, главы правительств Германии, Японии, Великобритании, Норвегии, Канады, Италии, Испании, Турции, Израиля, Нидерландов, Люксембурга, Швеции, Португалии, Хорватии, Эстонии, Болгарии, Ирландии, Сербии, Чехии, Польши, Австралии, Дании, Греции, Австрии, Бельгии, министры правительств многих стран, главы и представители международных и международных финансовых организаций.

Все средства от коронавируса, включая созданную в перспективе вакцину, медикаменты и наборы тестов для выявления коронавируса должны быть доступными для всех стран мира, рассматриваться как глобальные общественные блага, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Китай был представлен послом. Представителей США в списке участников не было. Россия пока участвует в акции по сбору средств на борьбу с пандемией в качестве наблюдателя и желает успеха ее участникам, сообщил ТАСС постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.