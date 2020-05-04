В Коми ко Дню Победы повесили плакат с изображением финского солдата. Власти назвали случай вопиющим и пообещали наказать виновных

В Коми администрация города Усинска повесила на одном из домов плакат ко Дню Победы 9 мая с вооруженным финским солдатом и оленем. После критики в соцсетях баннер демонтировали.

Использованный для плаката снимок был сделан в Лапландии 4 мая 1944 года, когда Финляндия еще сражалась на стороне Германии. Это следует из записи в фотоальбоме «Warrior of Lapland» на финском ресурсе архивных материалов. Солдат держит в руках автомат Suomi KP/31.

На плакате также был фрагмент стихотворения «Рогатые батальоны» Галины Грицаченко: «За кругом полярным в Великой войне / Сражались олени и люди. / Поклонимся им, постоим в тишине, / Пусть вечная слава им будет!»

Мэр Усинска Николай Такаев назвал этот случай вопиющим и заявил, что баннер уже сняли. «Хотели показать олений батальон, который и у нас здесь формировался, а получилось вот так. <…> Сейчас вызвал юристов администрации, будем решать, какое наказание понесут виновные сотрудники», — сказал он.

В разговоре с «Говорит Москва» он уточнил, что ошибку допустили сотрудники управления культуры. По его словам, фотографию для плаката они взяли из газеты.