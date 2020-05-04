На месторождениях Ямала за сутки выявили почти 90 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших рабочих приблизилось к 500

На месторождениях Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировали 89 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в пяти вахтовых поселках на Ямале достигло 498. Интерфакс уточняет, что 63 подтвержденных за последние сутки случая относятся к поселку Сабетта, где предприятие «Новатэка» занимается проектом строительства завода по производству сжиженного природного газа.

Всего в Ямальском районе, куда относятся поселки Сабетта и Бованенково, зарегистрировано 223 случая инфицирования. Наибольшее количество заражений было зафиксировано на предприятии в районе Нового Уренгоя — 237 в целом и 22 новых.

«Сегодня у Ямала рекордный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Мы ждали такого развития событий с того момента, как привезли из Сабетты почти две тысячи проб, взятых у вахтовых рабочих поселка», — заявила глава ямальского оперштаба Татьяна Бучкова.

Это не первый случай заражений работников месторождений в российских регионах. Ранее вспышку коронавируса зафиксировали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Вахтовики выходили на сход из-за отсутствия средств защиты, после чего туда отправили мобильный госпиталь. Часть работников уже доставили в родные регионы.

Кроме того, с начала апреля коронавирус был подтвержден у нескольких десятков рабочих Приобского месторождения в Югре. В конце месяца 50-летний вахтовик скончался в больнице Нефтеюганска. Власти ХМАО объясняли, что вспышка на Приобском месторождении началась после того, как один из сотрудников скрыл свою поездку за границу и вернулся на вахту. Дальнейший рост числа заражений на объекте в Роспотребнадзоре связывали с бытовыми условиями проживания людей и невозможностью оперативной изоляции всех вахтовиков.