Власти Курганской области раздадут потерявшим доходы жителям поросят и телят

Правительство Курганской области с середины мая организует раздачу сельскохозяйственных животных жителям региона, которые потеряли доходы из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом. Об этом на своей странице в инстаграме сообщил губернатор Вадим Шумков.

«С середины мая в качестве дополнительной меры социальной поддержки запускаем бесплатное предоставление семенного картофеля либо двух поросят или теленка с запасом кормов. Поддержка будет оказываться тем, кто ранее этим не занимался, либо готов расшириться, подтвердив определенные условия», — заявил губернатор.

Кто именно сможет претендовать на получение поросят и телят с запасом корма, пока неизвестно. По словам главы Курганской области, конкретные категории граждан будут определяться «исходя из сложившейся ситуации». Порядок поддержки будет отработан на майских праздниках.

При этом известно, что в первую очередь раздача животных и семенного картофеля затронет тех, кто потерял работу, либо «работает, но относится к малообеспеченным».

Обращаться за помощью нужно будет в органы соцзащиты и местные администрации. «Берегите себя и своих близких. Оставайтесь людьми», — посоветовал губернатор.