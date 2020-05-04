«Коммунисты России» заявили о блокировке полицией московского офиса их газеты после акции к 1 мая. В МВД это отрицают

Партия «Коммунисты России» обвинила сотрудников московской полиции в четырехдневной блокировке офиса их газеты в Щукине. Полицейские задерживают всех, кто выходит из здания либо пытается передать еду находящимся внутри, утверждается в заявлении на сайте партии.

По их словам, это началось днем 1 мая, когда представители редакции газеты и партии «Коммунисты России» запустили рядом с офисом на улице Максимова воздушные шары в честь Дня труда. После этого к ним приехали полицейские, которые обвинили их в нарушении режима самоизоляции.

По словам представителей партии, полицейские предложили отпустить находящихся внутри, если на определенное количество человек составят протоколы, а у остальных перепишут паспортные данные и возьмут отпечатки. Те отказались и закрылись в здании. Внутри к настоящему моменту остаются 18 человек.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», за три дня были задержаны несколько сторонников партии («Коммунисты России» также пишут и об одном задержанном курьере с едой). Последними днем 4 мая задержали трех членов партии Чермена Хугаева, Максима Чувашова и Рушана Тактарова, пришедших к соратникам. Согласно сообщению партии, им вменяют статью об организации митинга (ст. 20.2 КоАП).

В московском главке полиции заявили, что не блокируют здание и «не принимают мер по проникновению в помещение», а «устанавливают личности участников [несогласованной] акции». В партии на это ответили, что все участники акции были сотрудниками продолжающей работу в карантин газеты, они соблюдали дистанцию, предписаний по карантину никто из них не получал. Они пообещали обжаловать действия полицейских.