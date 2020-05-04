Moscow FemFest запустили бесплатную психологическую помощь для женщин-медиков

Команда ежегодного фестиваля в защиту прав женщин Moscow FemFest при поддержке представительства Евросоюза в России запустила программу по оказанию бесплатной психологической помощи женщинам-медикам во время пандемии коронавируса.

Желающим нужно будет заполнить анкету, после чего с ними свяжутся координаторы проекта. Программа предполагает до 10 бесплатных консультаций по телефону или видеосвязи от психологов проекта для одной мединской работницы.

В Moscow FemFest напомнили, что число женщин-врачей в России существенно превышает число врачей-мужчин: по статистике Минздрава, на них приходится 71% от общего числа. Среди среднего медицинского персонала доля женщин вовсе составляет 95%.

«Сегодня именно женщины-медработницы: врачи, фельдшеры, медсестры и санитарки — особенно уязвимы, так как на женщинах традиционно лежит ответственность за детей, престарелых родственников, домашнее хозяйство. Возвращаясь после тяжелейшей смены в больнице, женщины-медики заступают на домашнее дежурство. И это не оставляет шансов восстановить силы», — отмечается в описании проекта.

Ранее Moscow FemFest также подготовили памятку для всех, кто столкнулся с домашним насилием во время режима самоизоляции, и запустили серию лекций-вебинаров, которые продлятся до июня.