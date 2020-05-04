В Москве от коронавируса скончался бывший глава Астраханской епархии

В Москве скончался бывший глава Астраханской епархии Иона (Карпухин), у которого было подтверждено заражение коронавирусом. С 2016 года он пребывал на покое в Москве и оставался почетным настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве.

«В ночь на 4 мая 2020 года, на 79-м году жизни, в 50-й больнице Москвы, по предварительной информации — от ковидной пневмонии, преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве», — сообщается на сайте РПЦ.

Ранее в Москве от коронавируса скончались настоятель Богоявленского кафедрального собора в Басманном районе Александр Агейкин, а также настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском Георгий Бреев. В подмосковном Покровском Хотькове монастыре скончались двое протоиереев, среди погибших были глава епархии в Железногорске Курской области и клирик храма в московском Гольянове. Крупную вспышку коронавируса обнаружили в Нижегородской области в Дивеевском монастыре.