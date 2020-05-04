Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан материально поддержать священников

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан оказать материальную поддержку священникам, вынужденным из-за коронавируса проводить службы за закрытыми дверями. Его мольбы «были услышаны», отметил он.

«Как вера без любви не приносит человеку никакой пользы, так и христианское сострадание должно иметь зримые плоды. А потому я обратился к людям состоятельным и благорасположенным к Церкви со смиренной просьбой оказать материальную поддержку нашим священнослужителям», — говорится в его обращении на сайте РПЦ.

«И благодарение Господу — мои мольбы были услышаны, — добавил глава РПЦ. — Я искренне благодарен тем людям, которые несмотря на сложности экономического характера, через которые проходит страна и весь мир, явили подлинно христианскую готовность делиться своим имением ради ближних».

На сокращение пожертвований из-за снижения потока прихожан в РПЦ жаловались еще в середине апреля. Владимирский митрополит тогда говорил об отсутствии денег на коммунальные платежи, а ростовский митрополит — о нехватке средств и на выплату зарплат. Из-за этого патриарх Кирилл просил у правительства отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений. Там решили рассматривать все обращения приходов в индивидуальном порядке.

В РПЦ не сразу после вспышки коронавируса приняли меры профилактики, ограничившись по началу ужесточением санитарных требований. К празднованию Пасхи запреты на публичные службы ввели епархии только в половине российских регионов. В конце апреля патриарх Кирилл утвердил ответственность для священников за нарушение мер предосторожности: в случае заражения прихожан их привлекут к церковному суду либо церковно-административной ответственности.