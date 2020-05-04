В России за сутки вновь выявили больше 10 тысяч заболевших коронавирусом

В России прирост выявленных заражений коронавирусной инфекцией составил 10 581 случай. Число заболевших с начала пандемии таким образом превысило 145 тысяч человек.

Это на полсотни заболевших меньше, чем днем ранее, 2 мая, когда оперативный штаб правительства сообщил о рекордных 10633 случаях.

На Москву вновь приходится больше половины от всех заболевших — 5795 человек (примерно на 150 человек меньше, чем днем ранее). В Подмосковье прирост составил 803 случая, в Петербурге — 317, а в Мурманской области — 280.

В Москве от вызванных коронавирусной инфекций осложнений в воскресенье 3 мая скончались 35 человек, в регионах умер еще 41 пациент. Общее число летальных случаев составляет 1356 человек.

Всего в мире выявили больше 3,5 миллиона заразившихся коронавирусом. По общему числу заболевших Россия остается на седьмом месте; в идущей перед ней Германии положительными оказались тесты более чем у 165 тысяч человек. При этом большинство европейских стран отчитывались о падении числа новых случаев и жертв за последние недели и объявляли о смягчении ограничений.