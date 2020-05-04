Спикером Сената Казахстана избрали первого заместителя главы администрации Токаева
Новым спикером Сената Казахстана был избран первый заместитель руководителя администрации президента страны Маулен Ашимбаев, сообщает Zakon.kz. За несколько часов до этого президент Касым-Жомарт Токаев своим указом назначил Ашимбаева депутатом Сената.
Позиция председателя верхней палаты парламента Казахстана освободилась после того, как Токаев 2 мая снял с этого поста дочь первого президента Даригу Назарбаеву. Избирком Казахстана на заседании 4 мая выпустил постановление о прекращении ее депутатских полномочий.
На пост Ашимбаева Токаев назначил министра информации и общественного развития Даурена Абаева.
Опрошенные «Новой газетой» политологи отмечали, что Дарига Назарбаева оставалась главным конкурентом Токаева в борьбе за власть и что назначение на ее пост человека из команды Токаева приведет к еще большему усилению второго президента страны. После ряда скандалов, произошедших в этом году с семьей Назарбаева, назначение Дариги Назарбаевой президентом страны, по мнению экспертов, уже маловероятно.
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