В мире выявили больше 3,5 миллиона заразившихся коронавирусом

Число жителей планеты, заразившихся коронавирусом, превысило 3,5 миллиона человек, следует из статистики университета Джона Хопкинса. Отметку в 3 миллиона показатель преодолел на прошлой неделе, 29 апреля, а 2,5 миллиона — две недели назад, 21 апреля. Количество летальных исходов же приближается к 250 тысячам.

Лидерами по числу заболевших остаются США, где выявили больше 1,15 миллиона заражений. Лидерами остаются Нью-Йорк и близлежащий штат Нью-Джерси (316 и 126 тысяч случаев соответственно). По стране от нового заболевания скончались уже больше 67 тысяч человек. Как отмечали американские СМИ, это больше числа военнослужащих, погибших во Вьетнамской войне.

Следом за Штатами идут Испания и Италия (217 и 210 тысяч случаев соответственно). В последние недели ежедневный прирост там уменьшился до 1-2 тысяч случаев. Власти Италии и Испании стран отчитывались и о самом низком числе жертв за сутки за последние два месяца (164 и 174 человека соответственно). Спад числа жертв наблюдают и другие европейские страны — в том числе Франция и Германия.

В России прирост новых случаев в начале мая усилился и 2 мая превысил 10 тысяч выявленных заражений. По общему показателю Россия обошла Турцию и вышла на седьмое место в мире. От вызванных коронавирусом осложнений скончались уже больше 1300 человек. Ограничения по стране будут действовать как минимум до 11 мая включительно. В «Аэрофлоте» называли возможным возобновление международного авиасообщения к середине лета.