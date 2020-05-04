AP: разведка США обвинила Китай в сокрытии данных о COVID-19 для накопления средств защиты

Власти Китая в начале января скрывали масштабы вспышки коронавируса, чтобы запастись лекарствами и средствами защиты, говорится в отчете министерства внутренней безопасности США (DHS), с которым ознакомилось агентство Associated Press.

Так, в январе Китай сократил экспорт медицинских товаров и «резко нарастил импорт» масок, перчаток и хирургических халатов, утверждается в документе. Точных показателей AP не приводит, отмечая только, что они были «за пределами обычного диапазона».

Китайские власти пытались скрыть это, «отрицая наличие ограничений на экспорт, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных». Китай воздерживался и от информирования Всемирной организации здравоохранения о заразности коронавируса в течении большей части января, отмечают в DHS.

Ранее к выводу о сокрытии Китаем данных о COVID-19 пришли разведслужбы еще нескольких стран, входящих вместе с США в разведывательный союз «Пять глаз». В опубликованном СМИ их совместном докладе также говорилось, что США считают приоритетной версию об утечке вируса из лаборатории, а не его естественном появлении на рынке животных в Ухане. Ее накануне озвучивал и госсекретарь США Майк Помпео. Власти Китая обвинения отрицали.