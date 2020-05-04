В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом

В Москве число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, за последние сутки увеличилось с 729 до 764 человек, сообщили в оперштабе мэрии. Всего же в России, по последним данным, скончались уже больше 1300 пациентов, заразившихся COVID-19.

Хотя в начале прошлой недели ежедневный прирост в столице сокращался и несколько дней составлял меньше половины от случаев по стране (2-3 тысячи случаев), то к началу мая показатель достиг своих рекордных значений — 5948 выявленных случаев за 2 мая. Рекорд по числу погибших за сутки пришелся на 28 апреля, когда в Москве умерли 67 пациентов.

Всего в Москве остаются больше 60,8 тысячи активных случаев, в остальных же регионах их порядка 56 тысяч (в том числе 13,5 тысяч в Подмосковье). По оценкам столичных властей, реальное число заболевших уже составляет примерно 2% от населения города, при этом для прохождения пика заразиться должны 60% жителей (7 млн человек). Мэр Москвы Сергей Собянин допускал ужесточение ограничений, в том числе и сокращение выдачи пропусков, в случае ухудшения ситуации.