Росгвардия задействовала беспилотники и вертолет для контроля за соблюдением режима самоизоляции

Росгвардия начала использовать вертолет и беспилотники в лесопарковых зонах Москвы и области, чтобы контролировать соблюдение режима самоизоляции местными жителями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Информация о нарушениях ограничительных мер, полученная с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, для принятия мер реагирования и проведения разъяснительной работы с гражданами», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в случае выявления нарушения будет составлен протокол об административном правонарушении.

В Москве и Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом власти ввели режим самоизоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей. Выходить на улицу гражданам можно лишь в случае крайней необходимости – например, в магазин, аптеку или для выгула домашних животных не дальше 100 метров от дома. Для поездок на личном и общественном транспорте действует режим спецпропусков.