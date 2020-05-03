В психиатрической больнице в Ленинградской области более 40 человек заразились коронавирусом

В психиатрической больнице имени Кащенко, которая находится в Гатчинском районе Ленинградской области, у 28 пациентов и 16 сотрудников зафиксировали коронавирус. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что заболевшие будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова.

«Там на первом этапе будут развернуты 70 коек (35 женских и 35 мужских), а в ближайшее время еще порядка 100 коек для пациентов с легкой и среднетяжелой формой заболевания. В этом корпусе подготовлено реанимационное отделение и сегодня закончится монтаж санпропускных шлюзов», — рассказал Беглов, добавив, что специальная комиссия будет расследовать то, как коронавирус попал в больницу.

По последним данным, в Ленинградской области выявлено 1037 заболевших коронавирусом, три человека умерли, еще 188 выздоровели.