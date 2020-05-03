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The Daily Telegraph: спецслужбы пяти стран обвинили Китай в сокрытии данных о COVID-19

Общество

 

Спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии выпустили доклад, в котором обвинили Китай в уничтожении и сокрытии данных о COVID-19. Об этом пишет австралийское издание The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что 15-страничный доклад «закладывает основу для открытия дела о халатности в отношении Китая». В нем говорится, что китайские власти около месяца скрывали информацию о том, что вирус передается от человека к человеку, уничтожали доказательства проведения опытов с COVID-19 и отказывались предоставлять биоматериалы иностранным ученым для создания вакцины. Кроме того, правительство Китая заставляло врачей молчать о появлении новой инфекции и подвергало уголовному преследованию тех, кто отказывался.

По данным авторов доклада, еще в 2013 году группа ученых под руководством доктора Ши Чжэнли в лаборатории в Ухане изучала образцы вируса из пещеры в провинции Юньнань похожего на COVID-19. В 2015 году ученые в совместном с университетом Северной Каролины исследовании пришли к выводу, что вирус может передаваться напрямую от летучих мышей к человеку и не поддается лечению.

Исходя из этих данных спецслужбы сомневаются в официальной версии Китая, согласно которой вирус появился на рынке в Ухане. Так, австралийская разведка оценивает вероятность утечки вируса из лаборатории в 5%, а спецслужбы США отдают этой версии предпочтение.

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Теги:
китай, коронавирус, nt
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