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В Подмосковье напали с ножом на полицейских, сделавших замечание из-за нарушения режима самоизоляции

Общество

 

В подмосковных Озерах местный житель напал с ножом на двух полицейских, которые сделали ему замечание из-за «неправильного выгула собаки во время введенной самоизоляции». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агенства, замечание полицейских вызвало у мужчины агрессию, и он «напал на них с ножом, нанеся телесные повреждения».

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что инцидент произошел 1 мая. «В дежурную часть из городской больницы поступило сообщение о госпитализации двух мужчин. Установлено, что пострадавшие являются сотрудниками ОМВД. Подозреваемый в нанесении данных повреждений установлен и задержан», — сообщили «Новой газете» в пресс-службе, добавив, что проводится проверка.

В конце апреля в Москве нетрезвый мужчина, нарушивший режим самоизоляции, напал на сотрудника полиции. После этого было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Теги:
коронавирус, nt
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